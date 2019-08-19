В волгоградском онкодиспасенере заработало уникальное оборудование, спасающее живые клетки от облучения

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-19T14:00:45+03:00

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Рак с каждым годом выявляют у волгоградцев все чаще. Большинство из тех, кому ставят страшный диагноз, еще можно вылечить. Для этого нужна высокотехнологичная помощь. Причем бесплатная. Волгоградский облздрав в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ведет обновление волгоградского онкодиспансера. Причем на всех стадиях: диагностика, лечение и реабилитация.

Сейчас рядом с основным зданием возводится лечебно-диагностический корпус с поликлиникой. Проследить, как идет строительство приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, глава региона пообщался с врачами и пациентами. Ведь с начала года в онкодиспансер направили 118 единиц современного оборудования, отремонтировали отделение радиотерапии, ультразвуковой диагностики, капитально ремонтируют отделение реанимации.

Не так давно запустили два современных линейных ускорителя и систему планирования лучевой диагностики. Они позволяют, сохраняя здоровые клетки, точно бить по больным, которые уже охватили метастазы. Это будет сказываться на результатах лечение и дальнейшем восстановлении пациента.

В больнице также собираются построить четыре каньона для дополнительного оборудования для лучевой терапии, центра позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр). Работа врачей с такими аппаратами будет гораздо эффективней.

ИСТОЧНИК KP.RU