Под Астраханью парень спас подругу матери от изнасилования

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-19T12:54:25+03:00

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С заявлением в полицию пришла жительница села Черный Яр, она рассказала о том, что ее пытался изнасиловать 36-летний узбек, который трудился на полях. Вечером в субботу они вместе отдыхали компанией дома у подруги. Без алкоголя не обошлось. Мужчина весь вечер оказывал ей знаки внимания, но она их упорно игнорировала. Уже после того, как все разошлись, несостоявшийся кавалер решил попытаться удачу снова, хотя едва держался на ногах. Он зашел во двор, где до этого были посиделки, увидел даму сердца и напал на нее. Он пытался надругаться над женщиной, но та оказалась не робкого десятка: стала бить насильника и кричать. Шум во дворе соседей услышал 20-летний сын хозяйки дома. Он оттащил мужчину от жертвы, а когда тот попытался сопротивляться, дал сдачу. На шум прибежали соседи, они и утихомирили несостоявшегося насильника.

- Подозреваемого задержали, он находится под стражей. В отношении 36-летнего жителя Узбекистана возбудили уголовное дело по статье: попытка изнасилования, - рассказал "КП-Волгоград" руководитель МрСО Енотаевского района СУ СК по Астраханской области Александр Кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU