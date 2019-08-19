«Ночь кино»: волгоградцам покажут бесплатно три фильма
24 августа в России уже традиционно проводится акция «Ночь кино». Все любителей хороших фильмов приглашают бесплатно посмотреть новые отечественные картины. Волгоградская область тоже принимает участие в этой акции: на 10-ти площадках волгоградцы смогут видеть киноленты, которые были выбраны путем зрительского голосования.
В 2019-м году зрители выбрали для акции три картины:
- фильм «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
«Домовой» Евгения Бедарева,
и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Также участники акции смогут принять участие в творческих встречах с актерами и киноведами.
Где и когда?
В Волгограде главные мероприятия «Ночи кино» развернутся в интерактивном музее «Россия — моя история».
- в зале-лектории покажут фильм «Балканский рубеж», а на большом уличном светодиодном экране в это же время — семейную комедию «Домовой».
Начало киносеансов — в 16.00.
Перед показом, в 15.30, в зале-лектории состоится творческая встреча с киноведом, постоянной участницей кинофестиваля «Кинотавр», ветераном Великой Отечественной войны Зоей Абрамовной Финкельштейн. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкультуре.
В 17.15 в холле музея всех гостей будет встречать актриса театра и кино Валентина Вац — она проведет интерактивную игру-викторину.
В 17.30 в зале-лектории начнется показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
Жители Красноармейского района Волгограда смогут увидеть фильмы акции «Ночь кино» в молодежном центре досуга «Ровесник».
Также бесплатные киносеансы ждут жителей Волжского, Михайловки, Камышина, Фролово, Серафимовича, Старой Полтавки, Светлого Яра, Дубовки.
ИСТОЧНИК KP.RU