2019-08-19T12:39:19+03:00
Звезды

«Ночь кино»: волгоградцам покажут бесплатно три фильма

В Волгоградской области 24 августа показ картин пройдет на 10-ти площадках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде акция пройдет 24 августа в музее "Россия - моя история".В Волгограде акция пройдет 24 августа в музее "Россия - моя история".
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24 августа в России уже традиционно проводится акция «Ночь кино». Все любителей хороших фильмов приглашают бесплатно посмотреть новые отечественные картины. Волгоградская область тоже принимает участие в этой акции: на 10-ти площадках волгоградцы смогут видеть киноленты, которые были выбраны путем зрительского голосования.

В 2019-м году зрители выбрали для акции три картины:

- фильм «Балканский рубеж» Андрея Волгина,

«Домовой» Евгения Бедарева,

и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Также участники акции смогут принять участие в творческих встречах с актерами и киноведами.

Где и когда?

В Волгограде главные мероприятия «Ночи кино» развернутся в интерактивном музее «Россия — моя история».

- в зале-лектории покажут фильм «Балканский рубеж», а на большом уличном светодиодном экране в это же время — семейную комедию «Домовой».

Начало киносеансов — в 16.00.

Перед показом, в 15.30, в зале-лектории состоится творческая встреча с киноведом, постоянной участницей кинофестиваля «Кинотавр», ветераном Великой Отечественной войны Зоей Абрамовной Финкельштейн. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкультуре.

В 17.15 в холле музея всех гостей будет встречать актриса театра и кино Валентина Вац — она проведет интерактивную игру-викторину.

В 17.30 в зале-лектории начнется показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Жители Красноармейского района Волгограда смогут увидеть фильмы акции «Ночь кино» в молодежном центре досуга «Ровесник».

Также бесплатные киносеансы ждут жителей Волжского, Михайловки, Камышина, Фролово, Серафимовича, Старой Полтавки, Светлого Яра, Дубовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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