2019-08-19T12:13:37+03:00
Общество

Из-за жары для фур опять закрыли четыре волгоградские трассы

Ограничения для тяжеловесов действуют с 10 утра до 10 вечера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока жара не спадет фуры не пустят по вышеуказанным участкам дорог.Пока жара не спадет фуры не пустят по вышеуказанным участкам дорог.
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Капризный август преподносит волгоградцам сюрпризы день ото дня: дожди и грозы сменяются жарой и палящим солнцем. Сегодня в Волгоградской области столбик термометра опять зашкаливает: воздух прогрелся до +32 и выше градусов. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приняли решение 19 августа ограничить движение по четырем волгоградским трассам. Чтобы уберечь асфальт, который плавится под солнцем, большегрузы не будут пускать на следующих участках:

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (км 641+205 — км 824+560, км 848+000 — км 922+000, км 932+000 — км 961+000, км 1007+000 — км 1034+830 );

- дорога, ведущая к Элисте (км 36+000 — км 84+620);

- трасса Р-228 СызраньСаратов — Волгоград (км 446+636 — км 675+847);

- и трасса А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной

(км 11+000 — км 196+700).

- Напоминаем, что вдоль федеральных трасс расположено 110 точек сервиса с автостоянками. Они готовы разместить в общей сложности 2860 автомобилей. Водители, которые уже находятся в пути, смогут переждать жару, - отмечают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Ограничения действуют с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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