2019-08-19T12:03:19+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на овощную ярмарку

На Дне поля жители региона смогут купить продукцию местных фермеров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы смогут купить овощи прямо с грядки.Волгоградцы смогут купить овощи прямо с грядки.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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22 августа в Среднеахтубинском районе в День поля пройдет выставка под названием «Волгоградский овощевод-2019». Подобная специализированная ярмарка будет проводиться в регионе уже в третий раз. Волгоградцев приглашают за покупками и хорошим настроением.

- На одной площадке соберутся несколько сотен участников. Фермеры и аграрии обсудят насущные вопросы и проблемы, определят планы дальнейшего развития. Также здесь представлены образцы современной техники и оборудования. А для жителей и гостей региона организуют ярмарку, где будут представлены плоды труда местных овощеводов, - рассказывают в администрации региона.

День поля в этом году пройдет на базе фермерского хозяйства Павла Чердынцева.

Напомним, за последние годы в Волгоградской области значительно выросли объемы овощеводства. мощности картофелехранилищ и овощехранилищ увеличились с 133 до 283 тысяч тонн. До 2021 года планируется увеличить до 350 тысяч тонн. Активное строительство ведется в Среднеахтубинском, Городищенском и Ленинском муниципальных районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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