Двух волгоградцев обманули мошенники под видом банковских сотрудников

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-19T11:45:00+03:00

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Если раньше любимой историей мошенников был родственник, попавший в ДТП, сейчас же самая популярная легенда – банковская. И ей верят очень многие. И как не поверить человеку с голосом из спецслужб. Такому готов рассказать даже про то, что подглядывал за одноклассницей на уроке физкультуры, не то, что номера банковской карты. В эти выходные на удочку профессиональных аферистов попался 57-летний волгоградец. Он перевел на счет мошенников 94 тысячи рублей, хотя бы уверен, что кинул деньги на безопасный счет резеврной ячейки.

Точно такой же предлог нашли преступники и для 48-летней жительницы Дзержинского района. Она отдала им 158 тысяч рублей – все накопления.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников и еще раз просят волгоградцев не верить подобным звонкам. Лучше перезвоните в службу безопасности своего банка. Иначе можете безвозвратно потерять все сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU