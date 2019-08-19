За выходные волгоградские велосипедисты нарушили ПДД 45 раз
С 16 по 18 августа в Волгограде прошла профилактическая акция «Внимание - велотранспорт». В 2019 году 26 велосипедистов попали под автомобили, 17 из них – дети и подростки. Статистика неумолимо растет и неудивительно, ведь горожане с безрассудным рвением так и норовят нарушить элементарные правила дорожного движения. Только за эти сутки стражи порядка насчитали 45 фактов игнорирования ПДД.
Самое популярное нарушение – отсутствие велошлема, экипировки со светоотражающими элементами. А некоторые вообще удаляют тормоза или другие части конструкции, чтобы уменьшить вес двухколесного транспорта.
- Движение велосипедистов старше 14 лет возможно в порядке убывания: по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, по правому краю проезжей части, по обочине либо по тротуару или пешеходной дорожке, - напомнили в пресс-службе областного Главка.
Инспекторы провели 263 профилактические беседы, разъяснили горожанам, как обезопасить свою жизнь и здоровье. 8 подростков могут стать фигурантами административных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU