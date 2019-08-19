За пять лет волгоградцы разжирели вдвое

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-19T10:51:41+03:00

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Минздрав РФ опубликовал статистику заболеваемости ожирением за 2018 год. Оказалось, что жители Волгоградской области за последние пять лет потолстели вдвое. И это было бы личным делом каждого, если бы не проблемы со здоровьем, которые провоцируют лишние килограммы. Более 2 миллионов россиян страдают избыточным весом, из них полмиллиона получили статус «тяжеловесов» в прошлом году. А наш регион так вообще побил вес рекорды. Если в России в среднем на каждые сто тысяч человек приходится 305,3 случая больных, то у нас эта цифра выше - 321,6 случаев.

- В 2018 году в области зарегистрировано всего 8131 случай впервые выявленной заболеваемости ожирением. Показатель заболеваемости ожирением в Волгоградской области за 5 лет наблюдений вырос в 2,3 раза или на 125,4%, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Причин болезни много: начиная от нарушений работы эндокринной системы до малоподвижного образа жизни переедания.

ИСТОЧНИК KP.RU