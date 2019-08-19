На 51-ой Гвардейской в Волгограде уложат 3,6 километра нового покрытия

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-19T09:18:05+03:00

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Долгожданный ремонт на улице улицы 51 Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда автомобилисты ждали целых 15 лет. На отрезке от улицы Исторической до Краснополянской уже сняли старый асфальт и укрепили дорожное основание. В ближайшее время рабочие приступят к укладке 3,6 километров выравнивающего полотна. Для этого выделено десять единиц спецтехники: асфальтоукладчик, гудронатор, трактор-щетка и несколько самосвалов для доставки горячей смеси.

- Во время работ будет использовано около 2850 тонн асфальтобетона. На финальном этапе реконструкции рабочие подрядной организации уложат еще один слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, в состав которого входит мелкозернистый щебень и минеральные добавки – это компоненты значительно повышают прочность готового покрытия. Кроме того, в ходе работ будет восстановлено до 40 люков инженерных коммуникаций, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Ограничивать движение по всей улице не будут. Лишь временно, пока ведутся работы, водителям придется потерпеть неудобства. После ремонта на весь период гарантийного срока, а длится он четыре года, за состоянием дороги будут следить представители службы заказчика МУ «Комдорстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU