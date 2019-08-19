Под Волгоградом поймали банду торговцев марихуаной

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-19T08:32:16+03:00

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Троих мужчин поймали по пути в другой город с пакетом травки

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Уголовное дело по статье за производство и сбыт наркотиков возбудили в отношении троих жителей Волгоградской области. Мужчин подозревают в торговле марихуаной на территории Саратовской области. Сначала полицейские из наркоконтроля вместе с сотрудниками ГИБДД на 84-ом километре трассы «Иловля – Ольховка - Камышин» остановили 39-летнего подозреваемого. У него нашли брикеты, а в них марихуану весом 115 грамм. После допроса установили его соучастников – мужчин 62-х и 45-ти лет.

-Первый выполнял функции по возделыванию наркосодержащего растения и его переработке, а второй – сбыту. В результате проведенных обысков по месту жительства задержанных обнаружена и изъята марихуана массой 452 грамм упакованная в специальные брикеты, а также тайник за территорией домовладения с 72 грамм марихуаны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгограсдкой области.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU