2019-08-19T08:15:15+03:00
Политика

Волгоградцев приглашают на контрактную службу

О плюсах профессии горожанам расскажут 1 сентября на набережной
Юлия Данильченко
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1 сентября 2019 года на центральной набережной Волгограда состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Горожанам расскажут обо всех плюсах профессии, которая с каждым годом становится все престижнее. Мероприятие начнется в 11:00 часов утра и продлится до 14:00. На месте проведения акции можно будет узнать все самое важное.

- Будет организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту, в ходе мероприятия все желающие смогут проконсультироваться со специалистами и пройти углубленное профессионально-психологическое тестирование, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Контрактнику не только хорошо платят, но и в процессе службы дают собственное жилье, которое оплачивает государство. На пенсию военные уходят, как правило, имея дом или квартиру. Об этом тоже подробно расскажут специалисты. Сохранились некоторые льготы: например, бесплатный проезд раз в год в пределах России.

А после информационной части для гостей выступят военный оркестр, Почётного караула, ансамбль песни и пляски ЮВО и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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