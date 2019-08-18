2019-08-18T17:15:31+03:00
Общество

Из-за жары в Волгоградской области повысился риск природных пожаров

В неблагоприятной зоне находится южная часть региона
Юлия Данильченко
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МЧС по Волгоградской области предупреждает о неблагоприятной обстановке из-за наступившей жары: в отдельных районах прогнозируется пятый класс пожароопасности. Проще говоря, возможны лесные и ландшафтные пожары, тушить которые труднее всего из-за больших масштабов, которые охватывает огонь. Чтобы снизить риски, жителей региона просят не разжигать костры и не провоцировать ЧП никакими другими действиями. Лучше вообще воздержаться от активного отдыха на природе в период таких высоких температур.

Погода 19 августа будет жаркая. Синоптики Волгоградского ЦГМС обещают днем +29...+34º, местами до +38º. Но будут кратковременные дожди и грозы.

Сотрудники МЧС напоминают: при возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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