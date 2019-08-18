Волгоградец скрутил дебошира, портившего чужие машины, и вызвал полицию
Инцидент произошел ранним утром 18 августа в Ворошиловском районе Волгограда. Волгоградец Руслан Мастеров, проживающий по улице Кузнецкая, вышел на балкон и стал невольным свидетелем преступления: неизвестный бил ногами и руками припаркованные во дворе дома автомобили. У одной даже номер оторвал и выбросил. Многие бы оставили все как есть, но Руслан решил разобраться с дебоширом.
- Быстро выбежал, свалил его и позже вызвал полицию. Но я не остался без «подарка»: он умудрился сильно прокусить мне руку, пока я его держал. Уже был в травмпункте, сделали прививку от столбняка, - рассказал волгоградец.
Хулигана забрали в РОВД. Писать заявление на парня Руслан смысла не видит. Претензии неадекватному мужчине предъявят владельцы испорченных машин. А свой поступок он пояснил просто:
- Машины все чужие, но моя стояла рядом, чудом прошел мимо. Я просто прекрасно понимаю то чувство, когда выходишь к авто и видишь повреждения, которых не было. Это не очень приятно, - прокомментировал Руслан КП-Волгоград.
Известно, что задержанный служит по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU