2019-08-18T13:00:52+03:00
Общество

Волгоградец скрутил дебошира, портившего чужие машины, и вызвал полицию

Пока мужчина держал нарушителя порядка, тот покусал его
Юлия Данильченко
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Пришлось делать прививку от столбняка. Фото: Руслан Мастеров.Пришлось делать прививку от столбняка. Фото: Руслан Мастеров.
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Инцидент произошел ранним утром 18 августа в Ворошиловском районе Волгограда. Волгоградец Руслан Мастеров, проживающий по улице Кузнецкая, вышел на балкон и стал невольным свидетелем преступления: неизвестный бил ногами и руками припаркованные во дворе дома автомобили. У одной даже номер оторвал и выбросил. Многие бы оставили все как есть, но Руслан решил разобраться с дебоширом.

- Быстро выбежал, свалил его и позже вызвал полицию. Но я не остался без «подарка»: он умудрился сильно прокусить мне руку, пока я его держал. Уже был в травмпункте, сделали прививку от столбняка, - рассказал волгоградец.

Хулигана забрали в РОВД. Писать заявление на парня Руслан смысла не видит. Претензии неадекватному мужчине предъявят владельцы испорченных машин. А свой поступок он пояснил просто:

- Машины все чужие, но моя стояла рядом, чудом прошел мимо. Я просто прекрасно понимаю то чувство, когда выходишь к авто и видишь повреждения, которых не было. Это не очень приятно, - прокомментировал Руслан КП-Волгоград.

Известно, что задержанный служит по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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