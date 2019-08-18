2019-08-18T11:14:12+03:00
Происшествия

Двое волгоградцев ограбили восемнадцать пенсионерок

Полиция не исключает, что жертв может быть больше
Юлия Данильченко
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Если эти люди напали на вас или ваших знакомых - сообщите в полицию.Если эти люди напали на вас или ваших знакомых - сообщите в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Грабеж» возбудили в отношении двух жителей Волжского – 24-летнего мужчина и его 28-летнего сообщника. Ранее оба уже отбывали наказание за кражи и хранение наркотиков, но изменять привычкам вне тюремной камеры не стали. Выйдя на свободу, приятели взялись за старое, а в качестве жертв выбрали беззащитных пенсионерок.

Известно, что с мая 2019 года грабители напали на жительниц Волжского и северных районов Волгограда. Они срывали с женщин дорогие украшения.

- Свое последнее преступление они совершили 14 августа, напав у дома по улице Таращанцев на 71-летнюю пенсионерку и сорвав золотую цепочку с крестиком. Похищенное наркозависимые подозреваемые сдавали в ломбарды либо продавали в частные руки. Оперативники располагают информацией о 18 эпизодах совершенных грабежей, однако не исключают, что их гораздо больше, - рассказали Кп-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

Оба находятся под стражей. Волгоградцев просят сообщить любую известную о подозреваемых информацию по номеру телефона: 93-79-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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