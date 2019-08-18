Накинулся за замечание: пьяный астраханец с псом без намордника избил полицейского

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-18T10:05:07+03:00

Астраханец был уверен, что его пес никого не покусает, а вот люди испугались и вызвали полицию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Вопиющий случай, когда хозяин, защищая своего пса, стал набрасываться на окружающих, произошел в Трусовском районе Астрахани 11 августа. В тот день изрядно выпивший 39-летний мужчина пошел в ближайший сетевой магазин в компании собаки довольно крупной породы. Веря в абсолютную безобидность своего питомца, астраханец проигнорировал правила выгула и намордник надевать не стал. Это и спровоцировало конфликт между ним и сотрудниками магазина.

- Мужчина учинил хулиганские действия в отношении продавцов в ответ на их замечание по факту отсутствия у собаки намордника, а именно выражался грубой нецензурной бранью и размахивал руками. Подозреваемый, будучи недовольным законными действиями прибывшего на место участкового уполномоченного полиции, два раза ударил его рукой, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за применение насилия к полицейскому. Пока идет следствие, он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU