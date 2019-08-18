Под Волгоградом бойцы форсировали Дон на БМП-3

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-18T08:51:16+03:00

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На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялось учение мотострелкового соединения ЮВО. Более тысячи военных и три сотни боевой техники были задействованы в операции на реке Дон. Противник вышел к правому берегу и обосновался там, дожидаясь подкрепления. Задача бойцов – ликвидировать условного врага. Разведчики успешно «убрали» дозорных и захватили пулеметные точки. Штурмовые групып выдвинулись в атаку.

- БТГр с ходу форсировала водную преграду, захватила господствующие высоты и обеспечила переправу главных сил, тем самым не дав противнику закрепиться на данном участке. При поддержке артиллерии и танков, бомбардировочной и армейской авиации подразделения БТГр на БМП-3 форсировали водную преграду, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Задействовали в учениях и вертолеты: десант высадился прямо в тыл противника. Остальные военные добрались до вражеского лагеря с помощью понтонной переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU