На севере Волгограда неизвестные напали на пожилых супругов
В одной из популярных групп в соцсетях, где в основном автомобилисты делятся самыми свежими новостями о происшествиях на дорогах и не только, появилась информация о нападении на пожилую пару из Волгограда. Случилось это днем 17 августа в Краснооктябрьском районе города-героя на проспекте Металлургов.
- Только что трое малолеток избили на перекрестке пожилую пару и, скрываясь, протащили мужчину и задели три машины, - поделился в паблике Дмитрий Иванов.
По его словам, неизвестные уехали на красной «девятке» в сторону Дзержинского района, но перед этим они как минимум зацепили автомобиль волгоградки. Женщина, находившаяся за рулем, была очень возмущена, ведь на заднем сидении находились дети. Информация уточняется в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU