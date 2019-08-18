2019-08-18T08:10:44+03:00
Происшествия

На севере Волгограда неизвестные напали на пожилых супругов

По словам очевидцев, они скрылись с места происшествия на машине
Юлия Данильченко
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В одной из популярных групп в соцсетях, где в основном автомобилисты делятся самыми свежими новостями о происшествиях на дорогах и не только, появилась информация о нападении на пожилую пару из Волгограда. Случилось это днем 17 августа в Краснооктябрьском районе города-героя на проспекте Металлургов.

- Только что трое малолеток избили на перекрестке пожилую пару и, скрываясь, протащили мужчину и задели три машины, - поделился в паблике Дмитрий Иванов.

По его словам, неизвестные уехали на красной «девятке» в сторону Дзержинского района, но перед этим они как минимум зацепили автомобиль волгоградки. Женщина, находившаяся за рулем, была очень возмущена, ведь на заднем сидении находились дети. Информация уточняется в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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