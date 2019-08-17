В выходные волгоградцев ждут кратковременные дожди и жара

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-17T16:41:27+03:00

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Небольшая передышка ждет волгоградцев в эти выходные: жаркая неделя августа закончится дождями, хоть и кратковременными. Влага немного остудит накалившийся за день асфальт, да и ночи обещают быть прохладными. Вечер субботы закончится без осадков, а вот в воскресенье, 18 августа, вечером лучше на всякий случай прихватить зонтик. Синоптики не обещают ливня, а вот гроза вполне возможна.

Днем температура достигнет днем +31...+33°, а ночью опустится до +22…+24º. При этом порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Рабочая неделя начнется также с возможных осадков, но таких же незначительных, как и в воскресенье. А вот на улице будет настоящее пекло: днем +35...+37°, ночью +23…+25º. Ветер немного стихнет.

В отдельных районах Волгоградской области отметка термометра достигнет практически сорока градусов. Немного разбавят жару небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU