Астраханец жестоко зарезал родственника из-за неприязни

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-17T16:24:37+03:00

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили астраханские следователи в отношении 66-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в нанесении смертельных травм родственнику. Преступление произошло вечером 15 августа в Советском районе Астрахани.

- Местный житель, находясь у входа во двор своего дома по улице Черниговской, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес один удар кухонным ножом в область грудной клетки 52-летнему мужу своей двоюродной племянницы, причинив ему проникающую колото-резаную рану. От полученных повреждений мужчина в тот же день скончался в больнице, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Астраханца арестовали и по решению суда взяли под стражу до тех пор, пока идет следствие. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства, приведшие к семейной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU