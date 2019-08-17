В центре Волгограда из-за аварии отключились светофоры

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-17T14:31:26+03:00

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ЧП случилось днем 17 августа в Центральном районе Волгограда: по проспекту Ленина в сторону Краснооктябрьского района вдруг перестали работать несколько светофоров. Автомобилисты пожаловались, что после обеда движение не регулировалось от 7-ой Гвардейской и до Мамаева Кургана.

В пресс-службе городской мэрии пояснили, что само светофорное оборудование работало как положено. На момент, когда неисправность обнаружили, проблема заключалась в подаче электроэнергии в один светофор напротив Мамаева Кургана. Специалисты компании, отвечающей за электроснабжение, незамедлительно выехали на участки и исправили неполадки на трасформаторной подстанции.

- Работы проводились в пределах Мамаева Кургана, - прокомментировали КП-Волгоград в светофорной службе МБУ «Северное».

В настоящий момент все светофоры в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU