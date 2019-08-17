18 августа для фанатов волгоградского «Ротора» изменят расписание электричек

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-17T12:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Игра между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» начнется 18 августа в семь часов вечера по местному времени на стадионе «Волгоград Арена». Попасть на матч 9-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ в этот день будет гораздо легче благодаря скорректированному расписанию электричек, которые сделаю остановку на Мамаевом Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе «Приволжской железной дороги».

РАСПИСАНИЕ

– № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Кроме того, частично изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.

ИСТОЧНИК KP.RU