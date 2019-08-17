2019-08-17T12:28:36+03:00
Общество

18 августа для фанатов волгоградского «Ротора» изменят расписание электричек

Появится дополнительная остановка на Мамаевом Кургане [расписание]
Юлия Данильченко
Поделиться:
Попасть на матч будет гораздо легче благодаря скорректированному расписанию электричек.Попасть на матч будет гораздо легче благодаря скорректированному расписанию электричек.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Игра между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» начнется 18 августа в семь часов вечера по местному времени на стадионе «Волгоград Арена». Попасть на матч 9-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ в этот день будет гораздо легче благодаря скорректированному расписанию электричек, которые сделаю остановку на Мамаевом Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе «Приволжской железной дороги».

РАСПИСАНИЕ

– № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Кроме того, частично изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Волгограда из-за аварии отключились светофоры
Волгоградцев приглашают на фестиваль #ВместеЯрче
Волгоградские «скорые» получили 164 единицы нового оборудования для связи
Волгоградка дважды продала алкоголь детям
В Волгограде 8-летний велосипедист угодил под внедорожник
С начала года сто детей из Волгоградской области пострадали в ДТП
Сплавы по реке и конные маршруты: волгоградцев приглашают отдохнуть в природных парках
Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадала девочка семи лет
В больницу №15 Волгограда закупят 43 единицы нового оборудования
В Волгограде выбрали зоозащитников, которые получат из бюджета 2,5 миллиона рублей
В Астрахани под суд отправили чиновников, не заметивших отсутствие квартиры в новостройке
Больше трехсот несовершеннолетних волгоградок стали мамами в этом году
В Волгоградский центр для одаренных детей купят роботов на 26 миллионов рублей
Военные медики эвакуировали раненых с поля боя под Волгоградом
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"