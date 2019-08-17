2019-08-17T11:04:06+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают на фестиваль #ВместеЯрче

Развлекательное мероприятие состоится в последний день лета
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
Изменить размер текста:

31 августа 2019 года волгоградцы и гости города-героя приглашаются на четвертый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Море позитивных мероприятий пройдут на центральной набережной. Организаторы в лице «Волгоградского центра энергоэффективности», а также региональных и городских властей подготовили насыщенную программу.

- Фестиваль в формате семейного праздника начнется в 15.00. Участники смогут узнать об особенностях функционирования компаний ТЭК Волгоградской области, поучаствовать в различных акциях, конкурсах, играх, квестах и многих других познавательных и развлекательных мероприятиях, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Детям предложат конкурс рисунков, увлекательный энергодартс и всевозможные настольные игры. А взрослым расскажут о современных энергоэффективных технологях. Всех участников ждут призы и просто приятные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Волгограда из-за аварии отключились светофоры
18 августа для фанатов волгоградского «Ротора» изменят расписание электричек
Волгоградские «скорые» получили 164 единицы нового оборудования для связи
Волгоградка дважды продала алкоголь детям
В Волгограде 8-летний велосипедист угодил под внедорожник
С начала года сто детей из Волгоградской области пострадали в ДТП
Сплавы по реке и конные маршруты: волгоградцев приглашают отдохнуть в природных парках
Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадала девочка семи лет
В больницу №15 Волгограда закупят 43 единицы нового оборудования
В Волгограде выбрали зоозащитников, которые получат из бюджета 2,5 миллиона рублей
В Астрахани под суд отправили чиновников, не заметивших отсутствие квартиры в новостройке
Больше трехсот несовершеннолетних волгоградок стали мамами в этом году
В Волгоградский центр для одаренных детей купят роботов на 26 миллионов рублей
Военные медики эвакуировали раненых с поля боя под Волгоградом
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"