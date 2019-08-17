Волгоградцев приглашают на фестиваль #ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-17T11:04:06+03:00

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31 августа 2019 года волгоградцы и гости города-героя приглашаются на четвертый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Море позитивных мероприятий пройдут на центральной набережной. Организаторы в лице «Волгоградского центра энергоэффективности», а также региональных и городских властей подготовили насыщенную программу.

- Фестиваль в формате семейного праздника начнется в 15.00. Участники смогут узнать об особенностях функционирования компаний ТЭК Волгоградской области, поучаствовать в различных акциях, конкурсах, играх, квестах и многих других познавательных и развлекательных мероприятиях, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Детям предложат конкурс рисунков, увлекательный энергодартс и всевозможные настольные игры. А взрослым расскажут о современных энергоэффективных технологях. Всех участников ждут призы и просто приятные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU