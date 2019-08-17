Волгоградские «скорые» получили 164 единицы нового оборудования для связи

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-17T10:29:43+03:00

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164 единицы оборудования для связи получили «скорые» Волгоградской области для повышения эффективности работы. Теперь бригады врачей смогут пользоваться новейшими технологиями. Новые приборы, в их числе радиостанции и антенны, работают в профессиональном диапазоне и имеют более 500 каналов. Напомним, обновление проходит в рамках нацпроекта по созданию Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

Ранее волгоградские медики получили новую форму и видеорегистраторы для 2017 неотложек, для них отремонтировали помещения единой диспетчерской службы.

- Регион стал одним из крупнейших в стране получателей господдержки на обновление автопарка скорой помощи: в 2016 году за счет средств федерального бюджета в Волгоградскую область поступили 53 автомобиля, в 2017-м — 27, в 2018 — 28. В 2016 году благодаря механизму частно-государственного партнерства был полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи Волгограда и Волжского, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU