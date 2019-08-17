Волгоградские «скорые» получили 164 единицы нового оборудования для связи
164 единицы оборудования для связи получили «скорые» Волгоградской области для повышения эффективности работы. Теперь бригады врачей смогут пользоваться новейшими технологиями. Новые приборы, в их числе радиостанции и антенны, работают в профессиональном диапазоне и имеют более 500 каналов. Напомним, обновление проходит в рамках нацпроекта по созданию Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.
Ранее волгоградские медики получили новую форму и видеорегистраторы для 2017 неотложек, для них отремонтировали помещения единой диспетчерской службы.
- Регион стал одним из крупнейших в стране получателей господдержки на обновление автопарка скорой помощи: в 2016 году за счет средств федерального бюджета в Волгоградскую область поступили 53 автомобиля, в 2017-м — 27, в 2018 — 28. В 2016 году благодаря механизму частно-государственного партнерства был полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи Волгограда и Волжского, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU