Волгоградка дважды продала алкоголь детям

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-17T09:41:10+03:00

За нарушение закона женщину могут привлечь к исправительным работам

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Уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» могут возбудить в отношении 53-летней жительницы Краснооктябрьского района Волгограда, работавшей в одном из торговых павильонов. Дважды продавщицу поймали с поличным, когда она спокойно отпускала подросткам пиво.

Первый случай произошел в апреле 2019 года. Полицейские проводили рейд, тогда-то стражи порядка и привлекли женщину за нарушение закона. Ей выписали штраф, но работницу этот случай ничему не научил. В августе этого года она продала пиво 16-летнему школьнику, даже не узнав его возраст. Подростка с банкой алкоголя увидел сотрудник ПДН, он и дал ход делу.

Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка, наказание на повторное правонарушение будет суровее:

- Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до исправительных работ на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU