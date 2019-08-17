В Волгограде 8-летний велосипедист угодил под внедорожник

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-17T08:54:10+03:00

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Это второй ребенок из Волгоградской области, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии 16 августа. Произошло это по вине взрослых: и родителей, которые оставили сына одного, и невнимательного водителя.

Известно, что восьмилетний житель Дзержинского района города-героя, взяв велосипед, вышел покататься по двору возле многоэтажного дома по улице Полесская. Ни мама, ни папа сына не сопровождали. Школьник передвигался исключительно по внутридворовой территории, где по правилам автомобилисты обязаны соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными. Но случилось самое худшее: водитель «Ниссан Х-Треил», двигавшийся по той уже улице, не заметил юношу и сбил его.

Очевидцы вызвали врачей, которые оказали необходимую помощь на месте и решили госпитализировать пациента в стационар.

- В результате ДТП мальчик с травмой головы доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU