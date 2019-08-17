2019-08-17T08:51:16+03:00
Общество

С начала года сто детей из Волгоградской области пострадали в ДТП

Полицейские провели акцию «#Домаждут», чтобы напомнить взрослым об ответственности
Юлия Данильченко
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Накануне, 16 августа, в Волгограде прошла профилактическая акция для водителей «#Домаждут». Сотрудники ГАИ в очередной раз напомнили взрослым об ответственности не только за себя, но и за жизни детей – своих и чужих. И повод серьезный: по статистике с начала 2019 года в Волгоградской области 101 ребенок пострадал в ДТП. Это не только пассажиры, но и юные пешеходы.

- Проводимые сотрудниками ГИБДД контрольно-надзорные мероприятия показывают, что зачастую водители допускают нарушения правил перевозки несовершеннолетних, игнорируя требования по установке детских удерживающих устройств в салоне автомобиля, - рассказали КП-Волгоград с пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителям не только рассказали о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, но и раздали специальные стикеры на память. А в эти выходные полицейские проверят велосипедистов – и маленьких, и взрослых. По данным Главка, в августе девять человек на двухколесном транспорте попали под колеса машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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