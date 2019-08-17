Сплавы по реке и конные маршруты: волгоградцев приглашают отдохнуть в природных парках

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-17T08:32:07+03:00

В парках есть отдых на людей вкус. Фото: пресс-служба облкомприрода.

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Сэкономить на заграничном отдыхе и при этом получить море удовольствия можно: специально для волгоградцев и гостей области в природных парках организован разнообразный досуг на любой вкус. Любителя велосипедов предлагают длительные прогулки, кому-то захочется побывать на экскурсиях в исторических объектах, а третьи выберут сплав по реке или конные маршруты. И все это среди нетронутых лесов, полей и озер.

Вообще экологический туризм набирает обороты. Только этим летом «Нижнехоперский» посетили более 60-ти человек. Любят волгоградцы природу парка «Эльтонский».

- Помимо автомобильно-пеших и конных маршрутов, сотрудники природного парка "Эльтонский" обязательно предложат гостям велосипедные прогулки. Маршруты - самые разные: "Степь заповедная", "Живительная сила источника", "Озеро Эльтон", "Улаган - прошлое и настоящее". Для удобства здесь практически все предусмотрено - места для отдыха, смотровые площадки, путеводители и карты маршрутов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

С полным перечнем природных парков, их описанием и подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU