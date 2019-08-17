Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадала девочка семи лет

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-17T09:44:28+03:00

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В пятницу, 16 августа, в Волгоградской области случилось всего три аварии с пострадавшими. Статистика могла бы даже порадовать, если бы большая часть получивших травмы не оказались детьми. Так, семилетняя девочка из Среднеахтубинкого района попала в одну из больниц с повреждением ноги.

Как установили сотрудники ГИБДД, это произошло около восьми утра на дороге в районном поселке Средняя Ахтуба. 59-летний мужчина на «ВАЗе» ехал со стороны улицы Рабочая с сторону Кузнецкой по Профсоюзной.

- При повороте налево на улице Кузнецкая совершил столкновение с автомашиной «Хендэ Акцент». В результате ДТП находившаяся на заднем сиденье машины «Хендэ» 7-летняя девочка, с травмой ноги доставлена в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии организована проверка. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU