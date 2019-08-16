В больницу №15 Волгограда закупят 43 единицы нового оборудования

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-16T18:43:30+03:00

В ближайшее время здесь откроется центр амбулаторной онкологической помощи

Изменить размер текста: A A

В больнице №15, расположенной в Красноармейском районе Волгограда, полным ходом идет обновление. Основные работы идут на двух этажах, где разместится новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Сюда же закупят и самое современное оборудование - всего 43 единицы.

- Это и аппараты ультразвуковой диагностики со специальными приставками для биопсии новообразований, различное эндоскопическое оборудование, маммограф, флюорограф, рентгенологический аппарат, а также КТ- и МРТ-аппараты, - перечисляют в облздраве.

Обновление коснется и медперсонала. Во-первых, количество онкологов увеличат до десяти, появится доктор дневного стационара. Во-вторых, все медики пройдут обучение в ВолгГМУ на базе областного онкодиспансера.

- В состав ЦАОП войдет дневной стационар на 10 коек, который будет принимать пациентов в две смены для проведения химио-, иммуно- и гормонотерапии. И центр сможет охватить больше пациентов: теперь здесь будут обслуживать не только жителей южных районов Волгограда, но также Светлоярского, Котельниковского, Клетского и Октябрьского районов.

Полное обновление больницы №15 рассчитано на пять лет, причем ремонт будет идти параллельно с работой учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU