В Волгограде выбрали зоозащитников, которые получат из бюджета 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-16T17:44:20+03:00

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Уже второй год подряд власти Волгограда субсидируют приюты, которые занимаются проблемой бездомных животных в городе. Первый конкурс на грантовую поддержку прошел в октябре прошлого года. В этом году суммы субсидий и их число выросло. И уже две зоозащитные организации, которые победили в конкурсе, получат гранты. Первым победителем стал Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. Он получит 1,4 миллиона рублей. Вторым - благотворительный фонд «Лисена». Ему выделяю 1,1 миллиона рублей.

Эти деньги, по условиям конкурса, волонтеры могут направить исключительно на улучшение условий содержания животных (питомники) и на регулирование их численности (стерилизацию и чипирование собак из «Горпитомника»).

К участникам конкурса, напоминают в мэрии Волгограда, выдвигались жесткие требования: у них должен быть приют, опыт работы не менее полугода в этой сфере и отсутствие штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU