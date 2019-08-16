2019-08-16T17:13:47+03:00
Происшествия

В Астрахани под суд отправили чиновников, не заметивших отсутствие квартиры в новостройке

На скамью подсудимых отправили главу Астраханского сельсовета и бывшего главу Наримановского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астраханской области не заканчивается череда уголовных дел на чиновников разных мастей, которые наживались на жилищно-коммунальной сфере региона. Вот еще два уголовных дела передали в суд: в качестве подсудимых - глава Астраханского сельсовета и бывший глава Наримановского района. Обоих обвиняют в «превышении должностных полномочий».

Эти чиновники отличились тем, что приняли новостройку, в которой не хватало одной квартиры. Да, так бывает. Подрядчик строил дом блокированного типа в поселке Буруны по улице 2-я Степная. В проекте дом был на три квартиры, а сдал он его двухквартирным. При этом глава сельсовета легко подписал ему акт о приемке выполненных работ. А глава Наримановского района тоже «закрыл глаза» не отсутствие одной квартиры, и подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В итоге ущерб бюджетам составил 1 100 000 рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

- Следователи собрали достаточную доказательственную базу и уголовные дела на чиновников с утвержденными обвинительными заключениями передали в суд, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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