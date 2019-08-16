2019-08-16T16:55:56+03:00
Общество

Больше трехсот несовершеннолетних волгоградок стали мамами в этом году

А десяти из них даже не исполнилось 16 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Одна волгоградка умудрилась к 22 годам родить третьего ребенка.Одна волгоградка умудрилась к 22 годам родить третьего ребенка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Говорят, в последние годы женщины не торопятся рано рожать детей, а стараются сначала закончить учебу, устроить карьеру... И в принципе это подтверждает статистика. Так, по данным Волгоградского отделения соцстраха, сейчас средний возраст женщин, ставших в этом году мамами, - 29 лет. При этом первенцев чаще всего рожают 25-летние (355 деток). Средний возраст мамочек, которые решились на второго ребенка - 31 год (таких в 2019-м уже 377). К 33-м годам обычно волгоградки приходят в роддом за третьим ребенком (155 таких родов прошло в этом году).

Но все же есть исключения из правил. Например, пять волгоградок не побоялись родить в возрасте старше 45-ти.

Тревожнее в этом плане за другую «категорию»: мамочек, которым еще не исполнилось даже 16-ти лет. А таких в этом году зарегистрировано уже десять. И 323 ребенка родили несовершеннолетние волгоградки, которым от 16 до 18 лет. 22 из них успели даже родить по второму ребенку, а одна стала мамой троих малышей. Напомним, что в Волгоградской области молодые мамы (родившие до 23 лет) получают дополнительное пособие в размере 25 тысяч рублей.

Всего, по данным регионального ФСС, в 2019 году в Волгоградской области уже родилось 11 567 детей, из них 6088 мальчиков и 5479 девочек. Средний рост малышей 52,62 сантиметров, средний вес – 3,31 кило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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