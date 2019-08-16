В Волгоградский центр для одаренных детей купят роботов на 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-16T16:08:22+03:00

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О планах сделать центр для одаренных детей на территории бывшего лагеря «Зеленая волна», расположенного в Дубовке Волгоградской области, волгоградские власти говорят уже год. Обещают, что это будет центр не хуже чем знаменитые «Артек» или «Сириус». В июле этого года региональный комитет строительства уже даже заключил контракт с ООО «Гипросинтез» на разработку проекта этой кузницы талантов. На эти цели выделили 50 миллионов рублей. А теперь ищут подрядчика, который поставит в центр новейших роботов. Заплатить за них готовы 26 миллионов рублей.

За эти деньги власти планируют оснастить «Зеленую волну» по последнему слову техники. В перечне оборудования, который имеется в документации на сайте Госзакупок, есть совершенно уникальные тренажеры: робототехнические комплекты для моделирования, манипуляционные роботы, учебно-лабораторный комплекс для изучения роботов, конструктор летающего робота, универсальный БПЛА мультироторного типа, мультиспектральная камера и прочее ультрасовременное оборудование.

Все это должны поставить уже до конца 2019 года. Вот только первый тендер признали несостоявшимся, так как была подана только одна заявка от ООО «Орион». Но планы все же остались.

ИСТОЧНИК KP.RU