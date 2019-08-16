Военные медики эвакуировали раненых с поля боя под Волгоградом

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-16T15:05:19+03:00

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На полигоне Прудбой, расположенном в Волгоградской области, проходят тактико-специального учения, в которых принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники совместно с авиацией 4 армии ВВС и ПВО. Участвуют и специалистами медицинской службы соединений, воинских частей и 413 военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО). О подробностях учений поведали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие совершили 10-километровый марш-бросок в назначенный район, захватили и уничтожили командный пункт условного противника. А разведчики, скрытно окружив лагерь, успешно атаковали застигнутого врасплох «противника». Военнослужащие вступили в учебный бой, совершили отход групп разведки и марш-бросок к месту эвакуации вертолетами Ми-8АМТШ.

Военные медики в это время выполняли нормативы по развертыванию в полевых условиях лечебных отделений, эвакуации раненых с поля боя различными способами, в том числе с использованием военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, бронированной автомобильной техники, а также оказанию первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU