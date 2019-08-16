В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-16T14:31:23+03:00

Виновным оказался начальник вахты, за что его и понизили в должности

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ЧП произошло в Волго-Донском судоходном канале еще 13 июня 2019 года. Огромное судно «Ленск Проект 1577» едва не снесло подъемно-опускные ворота шлюза. Повреждения, пусть и не катастрофические, но получил и корабль и ворота. По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой была организована проверка. И выяснилось, что ЧП произошло по вине начальника вахты шлюза ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Как рассказали «КП-Волгоград» в транспортной прокуратуре, дело в том, что когда камера шлюза стала наполняться водой, судно находилось за пределами знака «Стоп», а в этот день был сильный ветер и под его воздействием "Ленск" волной отбросило на ворота.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновника ЧП привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора и перевели на нижестоящую должность, - отчитались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU