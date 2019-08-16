В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-16T14:14:18+03:00

Пока не спадет тридцатиградусная жара фуры будут пускать по трассам только по ночам.

Фуры из-за жары будут пускать только по ночам

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В Волгоградскую область после проливных дождей наконец-то вернулось лето, причем сразу жгучее. Температура воздуха местами достигает до +32 и выше. И в ближайшие сутки жара не отступит. Поэтому сегодня, 16 августа, еще ряд трасс закрыли для большегрузов. Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ограничения вводятся в Воронежской и Волгоградской областях.

В частности, ограничения для движения тяжеловесов вводятся на следующих участках:

- на трассе Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань км 574+410 — км 588+000, км 625+000 — км 641+205 (Воронежская область);

- на трассе Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань км 641+205 — км 824+560, км 848+000 — км 922+000, км 932+000 — км 961+000, км 1007+000 — км 1034+830;

- на дороге к Элисте км 36+000 — км 84+620;

- на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград км 446+636 — км 675+847;

- на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной км 11+000 — км 196+700 А-260 (Волгоградская область).

Ограничения действуют с 10 часов утра до 10 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU