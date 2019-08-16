2019-08-16T13:52:55+03:00
Общество

Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев

«Метроэлектротранс» выставит свои самые интересные образцы на кольце 7-й Гвардейской.
Софья ПОНОМАРЕВА
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Трамваи и троллейбусы выставят на резервном кольце на 7-й Гвардейской.Трамваи и троллейбусы выставят на резервном кольце на 7-й Гвардейской.
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1 сентября впервые в Волгограде в честь Дня города пройдет выставка трамваев, троллейбусов и спецтехники МУП «Метроэлектротранс». Рогатые разместятся на путях резервного кольца и вдоль проезжей части на улице 7-й Гвардейской. Волгоградцам покажут 15 единиц техники: и пассажирские вагоны, и спецтранспорт, который используется для обслуживания путей и контактной сети.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе администрации Волгограда, жители города в этот день увидят вагон-снегоочиститель, который сотрудники предприятия называют «снежок», вагон-вышку, специальный грузовой троллейбус и многое другое. Более того, гости выставки смогут не только прогуляться по салону электротранспорта, но и заглянуть в водительскую кабину.

Кстати, волгоградский трамвай уже участвовал не просто в выставке, а в целом параде трамваев, который проходил в Москве. Ретро-образец специально доставляли в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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