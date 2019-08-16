В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-16T14:11:27+03:00

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Сегодня вечером сотрудники Госавтоинспекции снова выйдут в рейд на улицы Волгограда. Каждые выходные они ищут пьяных за рулем, штрафуют за тонировку и другие нарушения правил. В этот раз гаишники переключат внимание с машин на велосипеды. Проверят, как соблюдают правила любители двухколесного транспорта. На это их сподвигли сводки аварийности - только в августе под колесами оказались 9 велосипедистов.

Тех велосипедистов, которые едут по дорогам общего пользования, предупредят о необходимости ездить в шлеме – в случае аварии это хоть как-то защитит голову. Обратят внимание и на то, переходят или переезжают «зебру» велосипедисты, катающиеся по велодорожкам в парках. Многим лень слазить с «железного коня», и они несутся по пешеходному переходу на велосипеде, хотя должны идти рядом со своим «байком». За такое нарушение им светит штраф в 800 рублей.

Рейд начнется уже в пятницу, 16 августа, и продлится все выходные. В воскресенье ГИБДД будет снова ловить пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU