2019-08-16T14:11:27+03:00
Общество

В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил

Водителям двухколесного транспорта за проезд по «зебре» светит штраф 800 рублей
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
За нарушение правил велосипедисты заплатят 800 рублей.За нарушение правил велосипедисты заплатят 800 рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня вечером сотрудники Госавтоинспекции снова выйдут в рейд на улицы Волгограда. Каждые выходные они ищут пьяных за рулем, штрафуют за тонировку и другие нарушения правил. В этот раз гаишники переключат внимание с машин на велосипеды. Проверят, как соблюдают правила любители двухколесного транспорта. На это их сподвигли сводки аварийности - только в августе под колесами оказались 9 велосипедистов.

Тех велосипедистов, которые едут по дорогам общего пользования, предупредят о необходимости ездить в шлеме – в случае аварии это хоть как-то защитит голову. Обратят внимание и на то, переходят или переезжают «зебру» велосипедисты, катающиеся по велодорожкам в парках. Многим лень слазить с «железного коня», и они несутся по пешеходному переходу на велосипеде, хотя должны идти рядом со своим «байком». За такое нарушение им светит штраф в 800 рублей.

Рейд начнется уже в пятницу, 16 августа, и продлится все выходные. В воскресенье ГИБДД будет снова ловить пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"