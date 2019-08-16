В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-16T13:21:08+03:00

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Убийство в Волжском 30 сентября 2018 года получило большой общественный резонанс. Мужчина застрелили из газового пистолета водителя, который включил рано утром во дворе громкую музыку в машине. Автомобилист и до этого частенько нарушал покой местных жителей. Причем уговоры и предупреждения на него не действовали. В то утро с ним сначала поругалась жена убийцы. Женщина спустила всех собак на шумного соседа, тот в долгу не остался, а ответил угрозами и оскорблениями. Вмешавшийся в конфликт муж выскочил из дома с газовым пистолетом, заряженным резиновыми пулями и сделал два выстрела в упор в безоружного водителя.

Волжанин сам пришел в полицию с повинной, вину полностью признал. Волжский суд вынес приговор – 9 лет колонии строгого режима и компенсация морального вреда матери убитого. Обвиняемый со сроком не согласился – очень жестоко.

- Он обжаловал решение районного суда в областной инстанции. Но Волгоградский суд рассмотрев все обстоятельства дела, оставил приговор без изменений, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/671169" frameborder="0"></iframe> Расстрелял за громкую музыку.Видео СК России! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU