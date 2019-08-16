2019-08-16T12:21:15+03:00
Общество

В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей

На мемориале восстановят кирпичную кладку, гранитные плиты и облагородят территорию
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас братская могила находится в запущенном состоянии. Фото: из проектной документацииСейчас братская могила находится в запущенном состоянии. Фото: из проектной документации
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Еще один памятник приведут в порядок в Волгограде. На пересечении Таращанцев и Богунской восстановят братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии.

На отвратительное состояние мемориала жаловались многие жители района. У него обрушилась штукатурка, сломались мраморные плиты и ступени, на ограждении появились следы коррозии, повалилась кирпичная кладка. Специалисты провели обследование памятника и составили перечень работ, которые необходимо сделать. Причем сделать под строгим присмотром комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Подрядчик должен по контракту привести в порядок парапет, ограждение, ступени, гранитные плиты. Также нужно будет благоустроить территорию вокруг: убрать траву, высеять газон, посадит цветы. На работы должна быть гарантия 5 лет. Сумма контракта – 2 миллиона 15 тысяч рублей.

Справка «КП»

В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии им. Героя Гражданской войны Николая Щорса. Общее количество бойцов неизвестно, известны имена лишь 80 красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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