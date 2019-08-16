В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-16T11:52:40+03:00

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33-летний астраханец попался в мае этого года. Он рыбачил сеткой в Золотом Затоне в Астрахани, причем в период нереста, что строжайше запрещено правилами рыболовства. Ему грозило уголовное наказание и конфискация снастей. Оба этих момента молодого мужчину не устраивали. Поэтому он предложил полицейскому решить дело миром. 20 тысяч за то, что страж порядка забудет о его «маленьком» правонарушении: мол, дома семья, маленькие дети, всех надо кормить одевать. Сотрудник предупредил браконьера об ответственности, но тот настаивал на мзде.

Передача денег происходила под тщательным присмотром силовиков. так что за взятку астраханца взяли с поличным. Расследование уголовного дела проводило Южное следственное управление на транспорте СКР. Суд вынес решение: свободы не лишать, зато приговорить к штрафу. Причем не маленькому – полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU