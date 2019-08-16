2019-08-16T14:14:10+03:00
Происшествия

Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток

А держал жертву его взрослый друг
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчинам грозит реальный срок.Мужчинам грозит реальный срок.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В полицию города Камызяк поступило заявление от 37-летней жительницы села Полдневое об изнасиловании. Сначала, женщина давала путанные показания, кто именно это сделал. Но постепенно восстановила картину событий злополучного вечера.

В этот день женщина изрядно перебрала. Но домой не пошла, а отправилась к местному ДК. Там она и встретила 35-летнего знакомого и его 16-летнего товарища. Сначала компания мило болтала, а потом мужчины предложили ей покататься на мопеде по полю. Астраханка надеялась, что все этим и ограничится. Но все закончилось совсем не так, как она хотела. Ее ровесник неожиданно ударил ее и стал держать. В это время подросток изнасиловал жертву. Насильники оставили лежать женщину в поле, а сами уехали.

Позже, мужчины извинились перед пострадавшей. Но заявление уже лежало в полиции. Так что им теперь придется отвечать перед законом по всей строгости. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, в отношении обоих возбудили уголовное дело за групповое изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"