Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-16T14:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Камызяк поступило заявление от 37-летней жительницы села Полдневое об изнасиловании. Сначала, женщина давала путанные показания, кто именно это сделал. Но постепенно восстановила картину событий злополучного вечера.

В этот день женщина изрядно перебрала. Но домой не пошла, а отправилась к местному ДК. Там она и встретила 35-летнего знакомого и его 16-летнего товарища. Сначала компания мило болтала, а потом мужчины предложили ей покататься на мопеде по полю. Астраханка надеялась, что все этим и ограничится. Но все закончилось совсем не так, как она хотела. Ее ровесник неожиданно ударил ее и стал держать. В это время подросток изнасиловал жертву. Насильники оставили лежать женщину в поле, а сами уехали.

Позже, мужчины извинились перед пострадавшей. Но заявление уже лежало в полиции. Так что им теперь придется отвечать перед законом по всей строгости. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, в отношении обоих возбудили уголовное дело за групповое изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU