Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
В полицию города Камызяк поступило заявление от 37-летней жительницы села Полдневое об изнасиловании. Сначала, женщина давала путанные показания, кто именно это сделал. Но постепенно восстановила картину событий злополучного вечера.
В этот день женщина изрядно перебрала. Но домой не пошла, а отправилась к местному ДК. Там она и встретила 35-летнего знакомого и его 16-летнего товарища. Сначала компания мило болтала, а потом мужчины предложили ей покататься на мопеде по полю. Астраханка надеялась, что все этим и ограничится. Но все закончилось совсем не так, как она хотела. Ее ровесник неожиданно ударил ее и стал держать. В это время подросток изнасиловал жертву. Насильники оставили лежать женщину в поле, а сами уехали.
Позже, мужчины извинились перед пострадавшей. Но заявление уже лежало в полиции. Так что им теперь придется отвечать перед законом по всей строгости. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, в отношении обоих возбудили уголовное дело за групповое изнасилование.
ИСТОЧНИК KP.RU