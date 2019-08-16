2019-08-16T11:13:54+03:00
Общество

Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов

В Волгограде пройдет конкурс «Лучший по профессии»
Екатерина МАЛИНИНА
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Победители получат призы.Победители получат призы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В советское время подобные конкурсы проводились постоянно и о победителях объявляли по центральному радио. Считалось важным, быть лучшим в своей профессии. Приоритеты со временем менялись. Но в последнее время власти ратуют за престиж подобных мероприятий. В Волгограде определились со списком участников на конкурс «Лучший по профессии. Всего будет 240 участников в 13 отраслях: строительства, ЖКХ, потребительского рынка, транспортных услуг, образования, культуры, медицинского обслуживания, металлургии, химической и перерабатывающей промышленности, информационных технологий, в социальной сфере и обеспечения жизнедеятельности. Среди специалистов есть строители слесари, машинисты, повара, парикмахеры, экономисты, водители, фельдшеры, врачи, энергетики, актеры и артисты, пожарные, сталевары, спасатели, психологи. Есть и редкие профессии: огнеупорщик, бактериолог, волочильщик, машинист по навивке.

Каждому из конкурсантов предстоит доказать, что он мастер своего дело. Для этого предстоит сделать презентацию и похвастаться своими успехами. Кстати, среди участников есть и молодые 24-летние и уже люди в возрасте с 50-летним стажем работы.

Победителей наградят в День Города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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