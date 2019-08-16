2019-08-16T10:58:21+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Программа была разработана Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Банком России с целью обеспечить субъектов МСП доступными кредитами
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По условиям программы, банк будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий приоритетных отраслей экономики по ставке 9,6% годовых, других отраслей – 10,6% годовых.

Минимальная сумма кредита 10 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.

Кредит предоставляется на:

- финансирование основных средств или для запуска новых проектов. Допускается финансирование текущих расходов, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;

- пополнение оборотных средств;

- рефинансирование кредитов, по ставке выше ставок Программы.

Подробности отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Реклама.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15

ИСТОЧНИК KP.RU

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