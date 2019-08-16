2019-08-16T10:52:31+03:00
Общество

Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками

Посещать комплексы смогут после уроков и обычные горожане
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Площадки сделают современными.Площадки сделают современными.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Долгое время Волгоград был лишен общедоступного спорта. Дворовые площадки разрушились, а на территории школ они стали ржавыми и морально устаревшими. Ситуация меняется. Уличный спорт становится все доступней. И еще один шаг на пути к этому – строительство семи спортивных площадок на территории школ. Новыми комплексами смогут похвастаться школа №19 Центрального района, гимназия №17 Ворошиловского района, школа №89 Дзержинского района, гимназия №8 Красноармейского района, школа №24 Кировского района, гимназия № 14 Краснооктябрьского района и лицей № 3 Тракторозаводского района.

Каждая площадка будет размером 24 метра на 46 метров. На ней можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом, стритболом. Покрытие обещают сделать на основе резиновой крошки, чтобы избежать травм у детей. Для того, чтобы заниматься можно было и вечером, возле каждой установят по четыре светодиодных фонаря.

И вот что еще важно. Пользоваться ими смогут не только ученики, но и обычные горожане, но после уроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"