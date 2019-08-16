Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-16T10:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгое время Волгоград был лишен общедоступного спорта. Дворовые площадки разрушились, а на территории школ они стали ржавыми и морально устаревшими. Ситуация меняется. Уличный спорт становится все доступней. И еще один шаг на пути к этому – строительство семи спортивных площадок на территории школ. Новыми комплексами смогут похвастаться школа №19 Центрального района, гимназия №17 Ворошиловского района, школа №89 Дзержинского района, гимназия №8 Красноармейского района, школа №24 Кировского района, гимназия № 14 Краснооктябрьского района и лицей № 3 Тракторозаводского района.

Каждая площадка будет размером 24 метра на 46 метров. На ней можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом, стритболом. Покрытие обещают сделать на основе резиновой крошки, чтобы избежать травм у детей. Для того, чтобы заниматься можно было и вечером, возле каждой установят по четыре светодиодных фонаря.

И вот что еще важно. Пользоваться ими смогут не только ученики, но и обычные горожане, но после уроков.

ИСТОЧНИК KP.RU