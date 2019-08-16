В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-16T10:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Ддвух чиновников и их двух помощников из числа «безработных» задержали в 2017 году. Тогда сотрудникам полиции, следственного комитета стало известно и начальнике отдела МБУ «ЖКХ Красноармейского района» и его инженере. Двое чиновников Сергей Дементьев и Александр Никулин наладили целую систему взяток с местных предпринимателей. Бизнесмены натыкали киоски и павильоны, куда захочется. Но на эти нарушения правил благоустройства коммунальщики из администрации закрывали глаза. Правда, не просто так. Они через своих знакомых Воробьева и Голикова взимали за это плату. Причем суммы были абсолютно разные. Все зависела от объема бизнеса. Рэкетиры могли запросить и 2 тысячи рублей и 160 тысяч рублей.

Во врем получения одной из взяток товарищей задержали. Помощников и Дементьева уже осудили. А вот приговор Никулину вынесли только в этот четверг. Мужчину за взятки приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, также он обязан выплатить штраф 600 тысяч рублей.

- Приговор в законную силу еще не вступил, так что может быть обжалован сторонами, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU