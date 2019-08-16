Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-16T10:12:18+03:00

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Кинотеатр Юбилейный стоит в самом центре Красноармейского района. И если лет 30 назад - это было место притяжения всех культурных событий южной части Волгограда, то сейчас – это место разрухи. Окна разбиты, крыша обваливается, фасад в трещинах, ступеньки разрушены. Старшее поколение ратует за восстановление здания, молодое – строительства вместо него современного арт-объекта. Но кинотеатр – это объект культурного наследия регионального значения. А значит, его не просто нельзя сносить, его необходимо содержать в достойном состоянии.

Именно поэтому прокуратура подала иск на собственника ООО «Плюс» с требованием сохранить историческое здание. Компания должна разработать проектную документацию для проведения реставрации и согласовать ее с комитетом госохраны объектов культурного наследия региона. Все это она должна сделать за свой счет, как и работы по восстановлению.

Суд встал на сторону прокуратуры, так что уже в ближайшее время собственник обязан приступить к выполнению решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU