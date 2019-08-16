2019-08-16T09:51:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на полях задержали китайцев и узбеков

Они выращивали для рынков и магазинов помидоры
Екатерина МАЛИНИНА
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Мигранты из Китая и Узбекистана выращивали помидоры.Мигранты из Китая и Узбекистана выращивали помидоры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сотрудники отдела иммиграционного контроля выезжают с рейдами на поля несколько раз в неделю. И каждый раз возвращаются с полным автобусом людей. Сейчас самый разгар сбора урожая, поэтому на полях особенно много работников. И не все они и имеют право работать. Очередных иностранцев без патентов обнаружили в Авиловском поселении Иловлинского района. Полицейские заехали на теплицы, где трудились узбеки и китайцы. При проверке документов оказалось, что у 18 работников не было патентов. А двое к тому же нарушили правила режима проживания в нашей стране.

В отношении каждого составили административные материалы. Всем грозит штраф за нарушение закона. Также выясняют следователи, кто нанял людей на работу. Хозяина на поле во время рейда не было. Когда его найдут, фермера ждет немалый штраф за привлечение незаконной иностранной рабочей силы.

На полях работали в основном женщины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На полях работали в основном женщины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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