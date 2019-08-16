Пьяный пенсионер на «Ниссане» устроил аварию на проезд Дорожников

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-16T09:12:25+03:00

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Авария произошла около девяти часов вечера в четверг 15 августа. 64-летний мужчина приятно проводил время за бутылочкой горячительного. Но возникла острая необходимость доехать до знакомых. Вместо того, чтобы взять такси, пенсионер решил сесть за руль. Мол, и не сильно он пьян. Но добрался не очень далеко. Проехал от дома несколько метров по проезд Дорожников, когда неожиданно врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой был 28-летний парень. Скорость была небольшой, но водителю русской машины все равно сильно досталось. Очевидцы вызвали «скорую». Водитель иномарки не стал сбегать с места ДТП, а остался дожидаться сотрудников ГИБДД. Его ждет лишение прав и штраф порядка 30 тысяч рублей.

Еще один пьяный, точнее пьяная, стала причиной аварии в Камышинском районе. Пьяная женщина перебегала федеральную трассу. 36-летний водитель на грузовике пытался тормозить, но даме все равно сильно досталось. Ее увезли в тяжелом состоянии в больницу. Личность пострадавшей пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU