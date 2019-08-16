2019-08-16T08:36:18+03:00
Общество

В Волгограде военный пенсионер покупал ордена и медали для коллекции и перепродажи

При получении на почте посылки его задержали
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
награды мужчина заказал через интернет.награды мужчина заказал через интернет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Ордена и медали времен Великой отечественной войны давно перестали быть только памятью о подвиге. Они , к сожалению, стали товаром, за который можно выручить большие деньги. Ну или хранить у себя для красоты. Очередного коллекционера задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Житель Красноармейского района давно коллекционировал награды, он сам долгое время прослужил, да и к военной истории была тяга. У него дома собралась приличная коллекция. Но хотелось еще больше, поэтому 60-летний мужчина нашел через интернет продавца, выбрал необходимые экземпляры, заказал их и оплатил 60 тысяч рублей. Через пару недель ему пришла посылка, в которой были: орден "Октябрьской революции", орден "Боевого Красного Знамени", медаль "За трудовую доблесть", орден "Трудовой Славы 3-й степени", а также различные знаки нацисткой Германии. Во время получения бандероли на почте его и задержали.

- Пенсионера отпустили под подписку о невыезде. Но ему предстоит ответить перед законом по статье приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Его могут оштрафовать или арестовал до трех месяцев, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"