В Волгограде военный пенсионер покупал ордена и медали для коллекции и перепродажи
Ордена и медали времен Великой отечественной войны давно перестали быть только памятью о подвиге. Они , к сожалению, стали товаром, за который можно выручить большие деньги. Ну или хранить у себя для красоты. Очередного коллекционера задержали сотрудники полиции и ФСБ.
Житель Красноармейского района давно коллекционировал награды, он сам долгое время прослужил, да и к военной истории была тяга. У него дома собралась приличная коллекция. Но хотелось еще больше, поэтому 60-летний мужчина нашел через интернет продавца, выбрал необходимые экземпляры, заказал их и оплатил 60 тысяч рублей. Через пару недель ему пришла посылка, в которой были: орден "Октябрьской революции", орден "Боевого Красного Знамени", медаль "За трудовую доблесть", орден "Трудовой Славы 3-й степени", а также различные знаки нацисткой Германии. Во время получения бандероли на почте его и задержали.
- Пенсионера отпустили под подписку о невыезде. Но ему предстоит ответить перед законом по статье приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Его могут оштрафовать или арестовал до трех месяцев, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU